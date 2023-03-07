Hem oynuyorlar hem de aktiviteler sayesinde öğreniyorlar.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, depremzede çocukları yalnız bırakmadı.

Deprem bölgelerinde kurulan Teknofest çadırları sayesinde çocuklar hem eğleniyor hem de bilimsel aktivitelerle kendini geliştiriyorlar.

5 farklı ilde 11 farklı lokasyonda Teknofest bilim çadırları kuruldu.

Bunlardan biri de Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki konteyner kentte...

"Çocuklara bu dönemi ne kadar hasarsız geçirtebiliriz diye çalışıyoruz"

Türkiye Teknoloji Vakfı Gaziantep Sorumlusu Yağmur Erbay, "Hem çocuklar öğrensin, kendini geliştirsin hem de ilgi alanlarının farkına varsın, aynı zamanda bu depremin olumsuz etkilerinden çocukları ne kadar arındırabiliriz, onlara bu dönemi ne kadar hasarsız geçirtebiliriz diye gönüllerimizle birlikte çalışma yapıyoruz" dedi.

Gaziantep Üniversitesi'nde Elektrik Elektronik Mühendisliği 4. sınıfta okuyan Bursiyer Furkan Erbilgin ise okuldan kalan zamanlarla çocuklara eğitimler verdiklerini ve eğleneceli vakit geçirdiklerini söyledi.

Çocukların psikolojik ve sosyal anlamda desteklenmesi amaçlanıyor

Depremden etkilenen çocuklar için alanında uzman kişiler tarafından programlar hazırlandı.

Yağmur Erbay konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Her günün bir içeriği hazırlandı ve ona göre bölgelere, çadırlara malzemeler gönderildi. Akıl, zeka oyunları oynuyoruz. Bunun için de çocuğa kazanımda sağlaması için robotik kodlama atölyeleri de yapıyoruz."

Amaç depremzede çocukları, psikolojik ve sosyal anlamda desteklemek...

Haber: Şahin Şahin