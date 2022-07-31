Tekirdağ Limanı'nda 242 kilo kokain ele geçirildi
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Tekirdağ’da bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda yaklaşık 242 kilo kokain ele geçirildi.
Güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadeleye ara vermeden devam ediyor.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu.
''Allah nazardan korusun''
Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha! Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg KOKAİN YAKALADI.''
Allah nazardan korusun.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) July 31, 2022
Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha❗
Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi.
2️⃣4️⃣2️⃣kg KOKAİN YAKALADI.
Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize???????????? pic.twitter.com/AWgMU0rcKJ
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