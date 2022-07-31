Güvenlik güçleri uyuşturucu ile mücadeleye ara vermeden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Tekirdağ Limanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildiğini duyurdu.

''Allah nazardan korusun''

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha! Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg KOKAİN YAKALADI.''