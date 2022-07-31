Toplam 7 oturumdan oluşan KPSS lisans maratonunda ilk hafta sonu, saat 10.15'te genel yetenek-genel kültür oturumuyla başladı ve öğleden sonraki eğitim bilimleri oturumuyla tamamlandı.

Adaylara, genel yetenek ve genel kültür testinde toplam 120 soruya karşılık 130 dakika süre verildi. Eğitim bilimleri testinde ise 100 dakika süre verilen adaylara 80 soru yöneltildi.

Maraton iki hafta sonu daha sürecek

2022-KPSS lisans maratonu, 6 Ağustos'ta saat 10.15'te, alan bilgisi 1. oturumu (kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri) ve aynı gün saat 14.45'te alan bilgisi 2. oturumu (hukuk, iktisat, maliye) ile 7 Ağustos saat 10.15'teki alan bilgisi 3. oturumuyla (işletme, muhasebe, istatistik) devam edecek.

Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.

ÖSYM takvimine göre sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.

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