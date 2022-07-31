PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Diyarbakır'da Eren Abluka-28 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Arıyeşil Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1021 personel 62 operasyonel tim görev alıyor.

Operasyonun ilk gününde, Lice ilçesi Dibek ve Yolçatı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 87 ayrı noktada;

- 3 milyon 57 bin 760 kök kenevir bitkisi,

- 110 bin kök skunk bitkisi,

- 123 bin 50 gr. kubar, 30 bin 250 gr. toz olmak üzere toplam 153 bin 300 gr. esrar maddesi ve 11 bin 400 m. sulama hortumu ele geçirildi.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonları, halkın desteği kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor.