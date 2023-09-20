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Gündem
DHA 20.09.2023 19:59

TCG Sancaktar yardım için Libya'ya yola çıktı

TCG Sancaktar gemisi, Libya'da meydana gelen fırtına ve sel felaketi sonrası yeni yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak üzere yeniden yola çıktı.

TCG Sancaktar yardım için Libya'ya yola çıktı
[Fotograf: DHA]

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Libya'da meydana gelen fırtına ve sel felaketi sonrası Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ülkemizin yardım elini derhâl bölgeye ulaştırdık. Ülkemiz, Libya'ya yardım ulaştıran ilk ülke olurken, Hava Kuvvetlerimize ait üç uçak arama-kurtarma ekiplerini ve yardım malzemelerini bölgeye ulaştırdı. Hava Kuvvetlerimize ait uçakların ardından da Deniz Kuvvetlerimize ait TCG SANCAKTAR ve TCG Bayraktar gemilerimiz bölgede ihtiyaç duyulan ekipmanları ve insani yardım malzemelerini Libya'ya ulaştırdı. Bu iki geminin ardından da TCG OSMANGAZİ gemimiz İzmir'den yola çıkarak yardım malzemelerini ve arama-kurtarma çalışmalarında görev yapacak araç-gereç ve ekipmanları Libya'ya ulaştırarak yetkililere teslim etti. TCG BAYRAKTAR ve TCG OSMANGAZİ gemilerimiz ülkemize geri intikale başlarken, TCG SANCAKTAR ise yeni yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak üzere yeniden yola çıktı" ifadelerine yer verildi.

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Libya Sel Milli Savunma Bakanlığı
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