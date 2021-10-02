3 yıl geçti "ceset nerede" sorusu hala cevapsız

3 yıl geçti "ceset nerede" sorusu hala cevapsız

Kaşıkçı soruşturması katilleri gizleme çabalarına engel oldu

Türkiye'den GKRY ve Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi

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İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı