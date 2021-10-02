Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TCG GÖKÇEADA fırkateyni hedefi başarıyla vurdu
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de görev yapan 'TCG Gökçeada' fırkateyni su üstü top atışlarında hedefi başarıyla vurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter'daki hesabından, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görev yapan TCG Gökçeada fırkateyninin hedefi başarıyla vurduğunu açıkladı.
NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2’de görev yapan TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz, 29 Eylül 2021’de icra edilen suüstü top atışlarında hedefi başarıyla vurdu.#MSB #TSK pic.twitter.com/0ENApG5IXl— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 2, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı NATO Twitter
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