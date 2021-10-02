Bir süredir Ankara'da koranavirüs tedavisi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayatını kaybetti.

Geçirdiği kalp krizi nedeni ile vefat eden Oğuzhan Asiltürk için Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, duygularını paylaşırken şunları kaydetti;

"Musalada bulunan değerli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk ağabeyimizi Hakka uğurlarken artık son görevimizi yapıyoruz. Gençlik yıllarımızdan itibaren tanıştığımız değerli büyüğüm Oğuzhan ağabeyimiz ile birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de devlet adamlığından tutunuz bakanlıkları ile birlikte de siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye bu millete çok büyük emekleri geçti. Haklarımızı helal ettik. Tüm ailesine tüm camiaya başsağlığı diliyoruz."

Dualar eşliğinde musala taşından alınan Asiltürk'ün naşı Cebeci Asri Mezarlığı'na götürülmek üzere omuzlarda cenaze aracına taşındı.

Ayrıntılar gelecek...