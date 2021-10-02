Haber Giriş: 2 Ekim 2021 Cumartesi 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: PKK'ya bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Yılda 5 bin 500 kişinin katıldığı terör örgütü PKK'ya geçen yıl 53, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı" dedi.
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Etiketler: Süleyman Soylu Terör Örgütü
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