Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 13:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM'ye 11 yeni dokunulmazlık fezlekesi gönderildi
10 HDP'li ve 1 Bağımsız milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezlekeler, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona gönderildi.
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Etiketler: HDP TBMM TBMM Komisyonları
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