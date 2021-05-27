15 Temmuz darbe girişiminin teknik konulardan sorumlu sivil unsuruydu. Görevi milletle devletin iletişimini koparmaktı. Hain darbe girişiminin bastırılmasıyla Ömer Şanlı hak ettiği cezayı aldı.

Ömer Şanlı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde darbecilerle birlikte askeri helikopterdeydi. Hedefi; TRT Ulus yerleşkesi, Digitürk ve Vodafone arenaydı.

Atatürk Havalimanından kalkan bir helikopter, 6 sivil darbeciyi Ümraniye Casper Plaza’dan aldı. Bu teknikerlerin 3’ü TRT’ye giderken, 3’ü ise Vodafone arenaya indi.

Darbeci Şanlı'nın hedefinde Vodafone Arena vardı

Ömer Şanlı, Vodafone Arenaya giden ekibin içindeydi. Hedeflerinde Digitürk binası vardı.

Digitürk binasına gitmek için yoldan geçen bir özel aracı ve İETT otobüsünü havaya ateş ederek durdurdular. Sivil araca Üsteğmen Erkan Demir ile 3 kişi bindi.

Yanlarındaki askerler ise gasp edilen İETT otobüsü ve şoförü ile birlikte Digitürk binasına gitti. Ardından bina işgal edildi.

Digitürk personeline yayının kesilmesi için baskı yapıldı. Yayın kesilemeyince Binbaşı Ali Akkaş tarafından içerideki cihazlara ateş edildi. Buradaki darbeciler daha sonra polis tarafından yakalandı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis

Bu işgal girişimlerine ilişkin 94 sanık hakkında iddianame düzenlendi. Teknik ekipte yer alanların dosyası ise ayrıldı. Ömer Şanlı da onlardan biriydi ve cezası belli oldu.

Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Ayrıca her türlü yayın organlarının hukuka aykırı şekilde engellenmesi suçundan da 5 yıl hapsine karar verildi.