TBMM'de Libya tezkeresi mesaisi30 Aralık 2019 Pazartesi 09:39 - Son Güncelleme 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:46
Yeni haftanın öncelikli gündemi Libya tezkeresi olacak. Tezkerenin bugün Meclis Başkanlığına sunulması; Genel Kuruldaki görüşmelerinin ise Perşembe günü yapılması bekleniyor.
TBMM'de bu hafta Libya tezkeresi mesaisi yaşanacak.
Türk askerinin Libya'ya gitmesi, Meclis'te yapılacak oylama ile netleşecek.
Meclis'teki oylama öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, muhalefet partilerini bilgilendirecek. Çavuşoğlu, CHP ve İyi Parti genel başkanları ile bir araya gelecek. Libya tezkeresinin önemini anlatacak.
CHP, İyi Parti ve HDP Türk askerinin Libya'da görev yapmasına karşı. MHP ise tezkere "Evet" diyeceğini açıkladı.
Türk askerinin Libya'ya gitmesine onay verecek tezkerenin bugün Meclis Başkanlığına sunulması, Perşembe günü de Genel Kurulda oylanması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nihai kararı vermesinin ardından, Türk askerinin Libya'ya gitmesi için süreç başlayacak.
Kaynak: TRT Haber