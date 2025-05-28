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Gündem
TRT Haber 28.05.2025 11:01

TBMM'de başkanlık seçimi için adaylık başvuruları başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık seçimi için adaylık başvuruları bugün başladı. 5 gün sürecek başvuruların ardından 3 Haziran'da Meclis Genel Kurulu'nda yeni Meclis başkanını belirlemek için seçim yapılacak.

TBMM'de başkanlık seçimi için adaylık başvuruları başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık seçimi için takvim işliyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un 2 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle 28'inci dönem ikinci devre başkanlık seçim süreci bugün başladı.

Meclis Başkanlığı için adaylık başvuruları 5 gün boyunca kabul edilecek.

Başvurular tamamlandıktan sonra milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda gizli oy kullanarak yeni başkanı belirleyecek.
Seçim takvimi, Kurban Bayramı tatiline denk gelmesi sebebiyle 3 Haziran’a kadar tamamlanacak.

EFEKT...

Seçimde ilk iki turda adayların Meclis üye tam sayısının üçte ikisi olan 400 oy alması gerekecek.
Bu çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda salt çoğunluk yani 301 oy aranacak.
Üçüncü turda da sonuç çıkmaması halinde, en çok oy alan iki aday arasında dördüncü tur oylama yapılacak ve en yüksek oyu alan isim Meclis Başkanı olacak.

EFEKT...

Bu aşamada, Meclis Başkanlık Divanı üyeleri de yeniden belirlenecek.
Partiler, Meclis başkan vekilliği ve diğer Divan üyelikleri için adaylarını tespit ederek Başkanlığa bildirecek. 

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