Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 22.10.2024 00:43

TBMM yeni haftada yoğun mesai yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada da yoğun mesai yapacak. Tüketicinin korunmasına yönelik düzenleme, 9'uncu yargı paketi ve Lübnan tezkeresi Meclis'in gündeminde yer alıyor. Bütçe maratonu da başlıyor. Plan ve Bütçe Komisyonu salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2025 yılı bütçesine ilişkin sunum yapacak.

TBMM yeni haftada yoğun mesai yapacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftada yoğun mesai yapacak.

Meclis genel kurulunda tüketicinin korunmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

Düzenleme ile aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara yönelik cezalar 10 kat artacak. Doğrudan satış sistemi yeniden düzenlenecek.

Saadet zinciri olarak nitelendirilen uygulamalardan kaynaklanan mağduriyetin önüne geçilecek.

Lübnan Tezkeresi TBMM'ye sunuldu

Lübnan'daki Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin tezkerenin de genel kurulda görüşülmesi bekleniyor.

Meclis gündemindeki bir diğer kanun teklifi de 9'uncu yargı paketi.

Düzenleme ile sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle işlenen hakaret suçları 'uzlaştırma'dan çıkarılıp 'ön ödeme' kapsamına alınacak. Bu durumdaki hakaret suçlarında şikayet süresi 2 yılla sınırlandırılıyor. Böylece istismarların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bütçe maratonu başlıyor

Mecliste bütçe maratonu başlıyor. Meclis Plan ve Bütçe komisyonu 22 Ekim Salı günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bütçenin sunumunu yapacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda 30 Ekim Çarşamba günü bütçenin geneli üzerindeki görüşmeler yapılacak. Ardından da belirlenen takvime göre bakanlık ve kurumların bütçeleri görüşülecek.

Meclis Adalet Komisyonu salı günü toplanacak. Noterlik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek.  

ETİKETLER
TBMM TBMM Komisyonları Cevdet Yılmaz
Sıradaki Haber
Narin'in öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:30
Kop Dağı Geçidi'nde tipi ve buzlanma ekili oluyor
01:40
Kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı
00:55
'Central Park Five' davası mağdurlarından Donald Trump'a 'karalama' davası
00:31
Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in sağlık sistemini hedef almasını kınadı
00:29
Hırvatistan'da 11. Türk Filmleri Haftası başladı
00:52
Tokat'ta otomobil dereye düştü: 3 yaralı
Muş'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor
Muş'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor
FOTO FOKUS
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ