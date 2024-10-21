Çok Bulutlu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.10.2024 21:22

Narin'in öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Narin'in öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede HTS ve daraltılmış baz kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi.

4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. 

ETİKETLER
Diyarbakır Toplumsal Şiddet
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha’yı kabul etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:54
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
22:34
BM: İsrail, Cibaliya'ya acil erişim talebimizi reddetti
22:23
İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'a son 48 saatte 235 hava saldırısı düzenledi
22:26
FETÖ elebaşının ölümüne sevinerek çayları ücretsiz dağıttı
21:26
Almanya'da, İsrail'in sivillere saldırılarını meşrulaştıran Bakan Baerbock protesto edildi
21:10
İşgalci İsrail ordusunun Batı Şeria'daki baskınında bir Filistinli yaralandı
Muş'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor
Muş'ta kadınlar tandırlarda imece usulü ekmek pişiriyor
FOTO FOKUS
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
FETÖ elebaşı Gülen’in ölümünü davul zurna ile kutladılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ