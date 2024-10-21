Narin'in öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 4 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Tutuklu sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

İddianamede HTS ve daraltılmış baz kayıtlarına göre olay anında şüphelilerin aynı evde olduğu tespitine yer verildi.

4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.