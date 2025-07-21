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Gündem
TRT Haber 21.07.2025 12:07

TBMM, terörsüz Türkiye görüşmelerine ev sahipliği yapıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, terörsüz Türkiye süreci kapsamında Meclis'teki siyasi partiler ile görüşüyor.

TBMM, terörsüz Türkiye görüşmelerine ev sahipliği yapıyor
[Fotograf: AA]

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ilk görüşme MHP ile gerçekleştirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'deki makamında bir araya geldi.

Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

MİT Başkanı Kalın, görüşmeleri kapsamında  AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşecek. Görüşmede AK Parti grup yönetimi de bulunacak.

İbrahim Kalın, daha sonra DEM Parti grubunu ziyaret edecek.

MİT Başkanı'nın CHP ve Yeni Yol Partisi ile de hafta içinde görüşmesi bekleniyor.

İbrahim Kalın, daha önce de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek süreç hakkında bilgilendirmişti.

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İbrahim Kalın MİT TBMM
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