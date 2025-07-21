TBMM, terörsüz Türkiye görüşmelerine ev sahipliği yapıyor

Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ilk görüşme MHP ile gerçekleştirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'deki makamında bir araya geldi.

Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

MİT Başkanı Kalın, görüşmeleri kapsamında AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile görüşecek. Görüşmede AK Parti grup yönetimi de bulunacak.

İbrahim Kalın, daha sonra DEM Parti grubunu ziyaret edecek.

MİT Başkanı'nın CHP ve Yeni Yol Partisi ile de hafta içinde görüşmesi bekleniyor.

İbrahim Kalın, daha önce de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek süreç hakkında bilgilendirmişti.