Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2026 13:33

Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek

ABD'de mahkeme, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta'nın, platformlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası ödemesine karar verdi.

Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek

ABD'nin New Mexico eyaletinde görülen davada mahkeme, Meta'nın, çocukların cinsel istismardan korunmasına yönelik beyanlarının gerçeği yansıtmadığına ve şirketin eyaletin tüketici koruma yasasını ihlal ettiğine karar verdi.

Mahkeme, Meta'nın, "çocukların cinsel istismarı riskleri ve ruh sağlığı üzerindeki etkileri konusunda sahip olduğu bilgileri gizlediği, yanıltıcı açıklamalar yaptığı ve çocukların kırılganlıklarından faydalanan ticari uygulamalarda bulunduğu" yönündeki iddiaları kabul etti.

Meta'nın her bir ihlal başına 5 bin dolar ceza uygulanmasına karar veren jüri, şirketin toplamda 375 milyon dolarlık para cezası ödemesini istedi.

Söz konusu duruşmayla Meta, platformlarında işlenen çocuk güvenliği ihlalleriyle ilgili davada ilk kez jüri kararıyla sorumlu tutuldu.

Öte yandan, kararın ardından Meta'dan yapılan açıklamada, teknoloji şirketinin çocuk güvenliğini ciddiye aldığı ve platformları korumak için çalıştığı savunuldu.

Şirketin karara itiraz ederek temyize başvurması bekleniyor.

ETİKETLER
Meta ABD Facebook Instagram
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Arpaz Kulesi zamana direniyor
Arpaz Kulesi zamana direniyor
FOTO FOKUS
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ