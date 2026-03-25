İran Meclis Başkanı: Bölgede ABD'nin hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz

Kalibaf, ABD merkezli X sosyal medya platformundan paylaştığı mesajında, ABD'nin bölgeye asker konuşlandırmayı planladığına dair haberlere değindi.

İran Meclis Başkanı Kalibaf, şu ifadeleri kullandı.

"Bölgedeki tüm ABD hareketlerini, özellikle de asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz. Generallerin (karar vericilerin) bozduğu şeyi askerler düzeltemez; aksine, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun yanılsamalarına kurban gidecekler. Topraklarımızı savunma kararlılığımızı sınamayın."

ABD medyası, Savaş Bakanlığının (Pentagon), Amerikan ordusunun 82. Hava İndirme Tümeni'nden yaklaşık 3 bin askeri İran'la savaş dolayısıyla Orta Doğu'ya göndermeye hazırlandığını iddia etmişti.

İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney'in Savunma Konseyindeki temsilcisi Ali Ekber Ahmediyan, dün konuya ilişkin açıklamasında, "Yıllardır ABD'lilerin buraya gelmesini bekliyoruz. ABD askerlerine ileteceğimiz yalnızca bir mesajımız var: Yaklaşın." ifadelerini kullanmıştı.