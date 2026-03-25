Çok Bulutlu 10.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2026 12:58

Rosatom: İran'ın Buşehr Nükleer Santrali’ndeki durum olumsuz ilerliyor

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali’ndeki personelin üçüncü etap tahliyesine hazırlandıklarını belirterek, "Santraldeki durum olumsuz senaryo doğrultusunda ilerliyor." dedi.

Rosatom: İran'ın Buşehr Nükleer Santrali'ndeki durum olumsuz ilerliyor

Likhachev, bölgedeki çatışmalar doğrultusunda İran'daki Buşehr Nükleer Santrali'ndeki duruma ilişkin Moskova’da gazetecilere konuştu.

Dün santral yakınlarında yeni bir saldırı yaşandığına işaret eden Likhachev, "Dün, personel tahliyesinin üçüncü aşamasını hazırlama kararı aldık. Yakın zamanda iki grubun daha tahliyesi organize edilecek. Durum normale dönene kadar, sahadaki uzman sayımızı geçici olarak asgari düzeye indiriyoruz. Çocuklarımızın sağlığı ve hayatı, hepimiz için en büyük önceliktir." diye konuştu.

Likhachev, son saldırıda ölü veya yaralı bulunmadığını belirterek, "Santraldeki durum olumsuz senaryo doğrultusunda ilerliyor." ifadesini kullandı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), bugün İran'ın, Buşehr Nükleer Enerji Santrali tesislerine bir başka füzenin isabet ettiğini bildirdiğini açıkladı.

ETİKETLER
İran Nükleer Santral
Sıradaki Haber
Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 72 bin 265'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:36
24 ilde DEAŞ operasyonu: 88 gözaltı
13:34
Meta, "çocuk güvenliği" davasında 375 milyon dolar para cezası ödeyecek
13:30
İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: ABD'nin Lincoln gemisi füze menziline girdiğinde hedef alınacak
13:32
Genç çiftlere bu ay 660,9 milyon lira ödeme yapıldı
13:16
Evlenecek gençlere 250 bin lira faizsiz kredi desteği
13:11
İran Meclis Başkanı: Bölgede ABD'nin hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti baharın gelişiyle hareketlenmeye başladı
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti baharın gelişiyle hareketlenmeye başladı
FOTO FOKUS
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
Türkiye'nin ilk yerli ve milli zırhlı SUV aracı TULGA 4x4 göreve başladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ