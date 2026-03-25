Dünya
AA 25.03.2026 12:38

Estonya'ya Rus hava sahasından giren dron elektrik santraline çarptı

Rus hava sahasından gelen dronların Estonya ve Letonya'da düştüğü, bunlardan birinin Estonya'daki Auvere elektrik santralinin bacasına çarptığı belirtildi.

Estonya'ya Rus hava sahasından giren dron elektrik santraline çarptı

Estonya kamu yayıncısı ERR'nin haberine göre, Rusya hava sahasından Estonya'ya giren bir dron, sabah erken saatlerde Ida-Viru bölgesindeki Auvere elektrik santralinin bacasına çarptı.

Olayda yaralanan olmazken, enerji altyapısında da herhangi bir hasar meydana gelmedi.

Savcılık, ilk bulgulara göre dronun özellikle Auvere santralini ya da genel olarak Estonya'yı hedef almadığını ve soruşturmanın süreceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Liisa-Ly Pakosta, hükümetin konuyla ilgili acil toplantı yapacağını bildirdi.

Enerji şirketi Enefit Power ise santralde acil bir hasar bulunmadığını ve olayın Estonya'nın elektrik sistemine önemli bir etkisi olmayacağını söyledi.

Rusya'dan gelen dron Letonya topraklarına düştü

Letonya Savunma Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Rusya'dan Letonya hava sahasına giren yabancı bir dronun Letonya Hava Kuvvetlerince tespit edildiği bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında, erken uyarı sistemlerinin Kraslava bölgesinde patlamaya benzer bir ses algıladığı belirtilerek "Ulusal Silahlı Kuvvetler, Devlet Polisi ve Sınır Muhafızları birimleri olay yerinde bulunuyor. Bölgede drona ait enkaz parçaları tespit edildi. Sivil güvenliğe ve Letonya hava sahasına yönelik ilave bir tehdit tespit edilmedi." ifadeleri kullanıldı.

Letonya'nın kamu yayıncısı LSM'nin haberine göre, söz konusu dron yerel saatle 02.30 civarında Kraslava bölgesindeki Dobrocina köyü yakınlarında düştü.

Yetkililer, dronun hangi ülkeye ait olduğu henüz belirlenemediğini, ayrıca yerel saatle 00.50 civarında Belarus yönünden ülke hava sahasına girip, Rusya'ya dönen bir başka cismin daha tespit edildiğini belirtti.

Öte yandan, Litvanya'da da 23 Mart'ta Belarus sınırı yakınındaki Varena bölgesinde bir dron düşmüş, yetkililer daha sonra dronun Ukrayna'ya ait olduğunu, Rus hedeflerine yönelik saldırılar sırasında rotasından saptığını doğrulamıştı.

ETİKETLER
Estonya Rusya
