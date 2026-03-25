Çok Bulutlu 11.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 25.03.2026 13:27

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı: ABD'nin Lincoln gemisi füze menziline girdiğinde hedef alınacak

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisinin sürekli gözetim altında olduğunu ve İran'ın füze menziline girmesi halinde hedef alacaklarını ifade etti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral İrani, ABD'nin bölgede konuşlandırdığı USS Abraham Lincoln uçak gemisini hedef almaya devam edeceklerini belirtti.

İranlı general açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:

"Düşman Abraham Lincoln filosunun performansı ve hareketleri sürekli olarak izlenmektedir ve düşman filosu füze sistemlerinin menziline girer girmez İran donanması tarafından ezici saldırıların hedefi olacaktır."

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki USS Abraham Lincoln uçak gemisinin hedef alındığını ve saldırıdan sonra operasyonel menzilden kaçtığını öne sürmüştü.

ABD ordusu ise uçak gemisinin saldırıya uğradığına dair İran'dan gelen açıklamaların doğru olmadığını iddia etmişti. 

ETİKETLER
İran ABD
Sıradaki Haber
İran Meclis Başkanı: Bölgede ABD'nin hareketlerini ve asker konuşlandırmalarını yakından takip ediyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:16
Dışişleri Bakanı Fidan'dan yoğun diplomasi trafiği
15:02
Nevruz etkinliklerinde provokasyon girişimine 209 gözaltı
15:04
Emtiada jeopolitik fay hattı: Ürün bazlı ayrışmalar kapıda
14:48
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Orta Doğu'da yaşanan insani trajedi karşısında kayıtsız kalmamız mümkün değil
14:35
Şehit Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay son yolculuğuna uğurlandı
14:16
Rusya: Enerji kaynaklarını öncelikle en yakın komşularımıza tedarik edeceğiz
Arpaz Kulesi zamana direniyor
FOTO FOKUS
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter Typhoon Projesi kapsamında sözleşme imzaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ