Pezeşkiyan: Aziz kardeşim Sayın Erdoğan’ın saldırgan Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X hesabından Türkçe mesaj paylaştı.

Paylaşımında, İsrail'in saldırganlığına karşı Türkiye'nin sergilediği duruşu övdü. Pezeşkiyan yaptığı açıklamada, "Aziz kardeşim Sayın Erdoğan’ın Siyonist rejimi kınama konusundaki kararlı tutumu takdire şayandır" dedi.

Türk milletinin İslam ümmetiyle olan tarihi dayanışmasına vurgu yapan Pezeşkiyan, "Kardeş Türk milleti, uzun yıllardır İslam ümmetiyle dayanışmada önemli bir rol üstlenmiştir. Bu şerefli yolu, ilahî lütufla birlikte devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.