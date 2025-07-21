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Gündem
TRT Haber 21.07.2025 12:07

MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret etti

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti ve DEM Parti grupları ile görüştü.

MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret etti
[Fotograf: AA]

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi. 

Çalışmalar kapsamında ilk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile gerçekleştirildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'deki makamında bir araya geldi. 

MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret etti

Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret etti

Kalın, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti

MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında daha sonra AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile görüştü.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret etti

İbrahim Kalın, daha sonra DEM Parti grubunu ziyaret etti. Kalın, DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile görüştü.

MİT Başkanı'nın CHP ve Yeni Yol Partisi ile de hafta içinde görüşmesi bekleniyor.

İbrahim Kalın, daha önce de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek süreç hakkında bilgilendirmişti.

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