MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret etti

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

Çalışmalar kapsamında ilk görüşme Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile gerçekleştirildi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM'deki makamında bir araya geldi.

Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

Kalın, AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti

MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında daha sonra AK Parti TBMM Grubu'nu ziyaret etti. Kalın, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta ve Özlem Zengin ile görüştü.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi verdiği öğrenildi.

İbrahim Kalın, daha sonra DEM Parti grubunu ziyaret etti. Kalın, DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları, Tuncer Bakırhan ve DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile görüştü.

MİT Başkanı'nın CHP ve Yeni Yol Partisi ile de hafta içinde görüşmesi bekleniyor.

İbrahim Kalın, daha önce de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret ederek süreç hakkında bilgilendirmişti.