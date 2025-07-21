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Gündem
TRT Haber 21.07.2025 11:16

Bakan Kurum’dan deprem bölgesindeki müteahhitlere 24 saat uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Malatya’da inşa çalışmaları devam eden Bakırcılar Çarşısı’nda müteahhitleri 7/24 mesai esasıyla çalışarak inşaatları tamamlamaları konusunda uyardı, “İki şantiye de 24 saat çalışacak. Burası bitecek. Her iskelede adam olacak. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım” dedi.

Bakan Kurum’dan deprem bölgesindeki müteahhitlere 24 saat uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya programı kapsamında kentte devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili son durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen koordinasyon toplantında değerlendirdi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı toplantıda yetkililerden bilgi alan Bakan Kurum, vatandaşların talepleri doğrultusunda yeni talimatlar verdi.

Yapımı tamamlanan valilik binasına inceleme

Bakan Kurum, toplantının ardından beraberinde yerel yöneticiler ve bakanlık yetkilileri ile birlikte yapımı tamamlanan ve önümüzdeki ay hizmete girecek olan valilik binasında inceleme yaptı.

Bakan Kurum valiliğin çevre düzenlemesinin de hızla tamamlanması için yetkililere talimat verdi.

Bakan Kurum’dan deprem bölgesindeki müteahhitlere 24 saat uyarısı

"Çalışmazsanız gereğini yaparım"

Bakan Kurum daha sonra Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı ile şehir merkezinde incelemelerde bulundu.

Bakırcılar Çarşısı’nda çalışmaların hızla tamamlanması gerektiğine dikkat çeken Bakan Kurum, müteahhitleri yanına çağırıp inşaatlarla ilgili izahat istedi.

İki şantiyede 867 kişinin çalıştığını öğrenen Bakan Kurum bu sayının yetersiz olduğunu belirtip şu uyarıları yaptı:

"Niye daha fazla değil? İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hakkedişinizi alacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Bitirin; biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Her iskelede adam olacak. Ben 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı vs bitecek."

Bakan Kurum, müteahhidin “Farkındayız Bakanım her gün de toplantı yapıyoruz” sözlerine, “Toplantı yapmayın iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak gündüz de” yanıtını verdi.

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Murat Kurum Deprem Konut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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