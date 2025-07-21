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Gündem
AA 21.07.2025 11:05

EKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında toplandı.

EKK, Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu ve bazı bakan yardımcıları ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Orta Vadeli Program (OVP) tedbirlerinin değerlendirileceği toplantıda, kırsal kalkınmayı sağlamak amacıyla genç nüfusun tarıma yönlendirilmesine yönelik yapılan çalışmalarla, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınacak.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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Cevdet Yılmaz Mehmet Şimşek
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