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Gündem
TRT Haber 01.05.2025 10:10

TBMM komisyonu, Kartalkaya'da yakınlarını kaybeden aileleri dinledi

TBMM Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Otel Yangınını Araştırma Komisyonu, Grand Kartal Otel'deki yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarını dinledi.

TBMM komisyonu, Kartalkaya'da yakınlarını kaybeden aileleri dinledi

Komisyon, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı.

Altınok, toplantının açılışında, komisyona, hayatını kaybedenlerin 57 yakınının davet edildiğini, ailelerin acılarını paylaştıklarını belirterek, ailelerin konuşmaları sırasında sözlerinin kesilmemesini istedi.

Daha sonra söz alan, yangında eşini ve çocuğunu kaybeden Hilmi Altın, yangınla ilgili dosyayı detaylıca okuduklarını ve incelediklerini söyledi.

TBMM komisyonu, Kartalkaya'da yakınlarını kaybeden aileleri dinledi

"Sizden tarihe geçecek bir çalışma istiyoruz"

Altın, Komisyon üyelerine, "Sizden tarihe geçecek bir çalışma istiyoruz, dava süresince bizimle yan yana yürüyün" çağrısı yaparak, "Komisyon çalışması, bir daha bu ülkede liyakatsiz insanların iş yapamamasını sağlamalıdır" dedi.

Yangında oğlunu kaybeden Doktor Zeynep Kotan da "Başkalarının aynı acıyı yaşamaması için mücadelemizde yanımızda olun" dedi.

Çocuğunun ölmeden önce bıraktığı sesli mesajı dinletti

Toplantının en hüzünlü anları kızı ve oğlunu kaybeden Öğretmen Duygu Can'ın konuşması sırasında yaşandı. Duygu Can, oğlu Doruk’un ölmeden önce bıraktığı son sesli mesajı dinletti.

Salondakiler göz yaşlarına hakim olamadı.

TBMM komisyonu, Kartalkaya'da yakınlarını kaybeden aileleri dinledi

Eray Bağcı, Nihan Ece Mercan, Yaprak Yeşilada Yalçın, Müge Karataşlı da o gece yaşananları hatırlattı.  Yangın alarmı, yangın söndürme tüpü ve tahliye planı olmadığını belirterek ihmaller zincirine dikkati çektiler.

Aileler, komisyon üyelerinden destek isteyerek, tüm sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Görev süresinin 13 Mayıs'ta bitmesi planlanan komisyon çalışmalarının bir ay daha uzatılmasına karar verildi.

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