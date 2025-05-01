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TRT Haber 01.05.2025 11:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, emek ve alın terinin yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çalışanlarımızın haklarını korumak hep temel önceliğimiz oldu, bundan sonra da Türkiye Yüzyılını emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, emek ve alın terinin yüzyılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçi, memur ve işveren temsilcileri ile bir araya geldi.

Çalışanların haklarını korumanın temel öncelikleri olduğunu belirten Erdoğan, "Emeklerini alın teri ile bereketlendiren çalışanlarımızın haklarını korumak bizim temel önceliğimiz olmuştur. İşçi ve işverenlerimize, çiftçi ve üreticilerimizle sendikalarımızla tüm çalışanlarımızla birlikte, Türkiye'yi çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Türkiye Yüzyılını, emeğin ve alın terinin yüzyılı yapmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi, memur ve işveren temsilcileri ile buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi, memur ve işveren temsilcileri ile buluştu

"Ana muhalefetin iptal ettirdiği ikramiyeyi geri getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 yılda yapılan mevzuat düzenlemeleri ve uygulamaları da anlattı.

Çalışmaların aynı istek ve kararlılıkla sürdürüleceğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tek parti zihniyetinin yasakladığı 1 Mayıs'ı, Emek ve Dayanışma günü yaparak resmi tatil ilan ettik. Ana muhalefet partisinin Anayasa Mahkemesi’nde iptal ettirdiği toplu sözleşme ikramiyesini daha güçlü şekilde geri getirdik. Ülkemiz adına bir utanç vesikası olan kamuda başörtüsü yasağını kaldırdık. Cuma ve Hac izinleri dahil kamu çalışanlarımızın ibadet haklarından tam anlamıyla istifade edebilmelerinin önünü açtık. Bu yıl %30 zam yaptığımız asgari ücretten gelir vergisini kaldırdık".

"Emekçileri desteklemeye devam edeceğiz"

Kabule katılan bakanlar da 1 Mayıs ve emeğin önemini vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününün,  işçi haklarının çalışma hayatında yaşanan sorunların dile getirildiği anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yaptığı konuşmada, "Emekçi kardeşlerimizin ülkemizin imkanları çerçevesinde haklarını en maksimum düzeyde sizin bu konudaki hassasiyetinizi biliyoruz, elimizden gelen maksimum şeyde destekledik desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı, emek ve alın terinin yüzyılı olacak


 

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1 Mayıs İşçi Mehmet Şimşek Recep Tayyip Erdoğan Vedat Işıkhan
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