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TRT Haber 01.05.2025 10:11

Bakan Yerlikaya: 79 ilimizde 127 açık hava toplantısı müracaatına izin verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden tebrik ediyorum. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilimizde 127 açık hava toplantısı müracaatında bulunulmuş, bu müracaatların hepsine mülki idare amirliklerimizce izin verilmiştir" dedi.

Bakan Yerlikaya: 79 ilimizde 127 açık hava toplantısı müracaatına izin verildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs'ta 127 Açık Hava Toplantısına izin verildiğini vurguladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Bizim Milletimiz, ekmeği kutsal sayar, çalışmayı ibadet bilir. Tarih boyunca, alın teriyle yoğrulan vatan toprağımız bugünlerine sabrın, emeğin ve fedakârlığın bir eseri olarak gelmiştir. Ülkemizin gücüne güç katan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden tebrik ediyorum. 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında 79 ilimizde 127 Açık Hava Toplantısı müracaatında bulunulmuş; bu müracaatların hepsine Mülki İdare Amirliklerimizce izin verilmiştir." 

 

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1 Mayıs Ali Yerlikaya
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