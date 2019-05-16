Buna göre, down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik oldu.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanvekili, AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu sözcü, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis ise katip üye seçildi.

Komisyon üyeleri ise HDP Batman Milletvekili Necdet İpekyüz, AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'den oluştu.

Kaynak: AA