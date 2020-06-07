TBMM'de bu hafta ağırlıklı olarak ekonomiye ilişkin düzenlemeler için mesai yapılacak. AK Partinin sunduğu yeni torba teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Teklife göre, bankaların kredi kartı sözleşmeleri ve GSM operatörlerinin abonelikleri elektronik olarak uzaktan yapılabilecek.

Karşılıksız çeklerin yeniden düzenlenebilmesi için borçlulara 9 ay daha ek süre tanınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Varlık Fonu’nun 2019 yılı faaliyet raporu da görüşülecek. Varlık Fonu Kanunu gereğince Meclis denetimi gerçekleştirilecek. Koronavirüs önlemleri nedeniyle ertelenen görüşmeler 9 Haziran Salı günü olacak.

Meclis Genel Kurulunda ise önce bekçilerle ilgili kanun teklifi yasalaştırılacak.

Bazı siyasi partiler grup toplantıları yapacak

Türkiye büyük Millet Meclisi’nde bazı siyasi partilerin de grup toplantıları yapılacak.

Koronavirüs önlemleri nedeniyle yaklaşık 3 aydır grup toplantıları gerçekleştirilmiyordu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında kürsüye çıkacak.

Grup toplantıları yine virüs tedbirlerine dikkat edilerek yapılacak. Toplantılara ziyaretçi alınmayacak.

Milletvekilleri mesafe kuralına uyarak aralıklı olarak oturacak ve maske takacak.