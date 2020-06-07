Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından İstanbul Moda'da koronavirüs kutlamalarına ilişkin çekilen videoyu paylaştı.

Bakan Koca, kutlamaların erken olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı. Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske ve mesafe kuralına Moda olarak uyalım."