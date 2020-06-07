Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bakan Koca'dan 'çok fazla normalleşmeyelim' uyarısı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kadıköy Moda sahilinde sosyal mesafe kuralına uymadan eğlenen kişilerin videosunu paylaşarak 'Çok fazla normalleşmeyelim" uyarısı yaptı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından İstanbul Moda'da koronavirüs kutlamalarına ilişkin çekilen videoyu paylaştı.
Bakan Koca, kutlamaların erken olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı. Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. Maske ve mesafe kuralına Moda olarak uyalım."
“Son vakanın tedavi edildiği, salgınla mücadelenin geride risk kalmayacak şekilde başarıya ulaştığı haberini alan vatandaşlarımız kutlamalara başladı.” Bu habere daha var. Çok fazla normalleşmeyelim. MASKE + MESAFE KURALINA MODA OLARAK UYALIM. pic.twitter.com/maOG7CRWmh— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 7, 2020
Etiketler: sosyal medya koronavirüs Kadıköy Moda sahili Fahrettin KocaSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 04:54
Son Haberler
- 05:16
- 05:04
- 04:32
- 04:23
- 04:10
Sıradaki Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Iraklı mevkidaşına tebrik telefonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz