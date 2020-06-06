Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren, yurt dışında yaşayan ve tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen vatandaşlar için güncel bilgileri ve rotaları paylaştı, vatandaşlara uyarı yaptı.

Kurum tarafından geçen yıl Türkiye'ye geliş-gidişlerde ortaya çıkan ihtiyaç ve sorunları gidermek için sınır ötesinde Sırbistan'daki gümrük kapılarında ve Türkiye'deki sınır kapılarında başlatılan "Sıla Yolu Projesi"nin bu yıl da devam edeceğini belirten Eren, koronavirüs nedeniyle tedbirlerin de göz ardı edilmeyeceğini vurguladı.

Eren, Türkiye’ye girişlerdeki nihai uygulamanın bu hafta netleşeceğini söyleyerek, "Yurt dışından gelen vatandaşlarımız ve mavi kartlılar şunu bilsin, tedbiri de elden bırakmayan, kısa zamanlarında memleket hasreti gidermeye gelen 'Yurt dışı Türklerin' buradaki vaktini kısmayacak bir uygulama olacak. Bilgilendirmeler ve yol boyunca çeşitli hizmetlerimizle yine yanınızdayız" dedi.

Güzergahlar transit geçişlere açıldı

YTB'den yapılan açıklamada, Avrupa’nın farklı ülkelerinden kara yoluyla Türkiye’ye gelerek, izinlerini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların en yoğun kullandığı güzergahların da COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle transit geçişlere açıldığı bilgisi paylaşıldı.

Vatandaşların Türkiye'ye kara yoluyla seyahatlerinde kullanabilecekleri "2 Rota" ise "Fransa/Belçika/Hollanda - Almanya-Avusturya-Macaristan-Sırbistan-Bulgaristan-Türkiye (Kapıkule). Fransa/Belçika/Hollanda - Almanya-Avusturya-Slovenya-Hırvatistan-Sırbistan-Bulgaristan-Türkiye (Kapıkule)" olarak belirlendi.

Kara yoluyla gelecekler için sınır uygulamaları

Açıklamada, Avrupa ülkelerinde COVID-19 nedeniyle kapatılan sınırların, kademeli olarak yeniden açıldığı hatırlatılarak, vatandaşları buralarda birtakım uygulamaların beklediği belirtildi.

Buna göre, Fransa-Almanya arasındaki geçişlerde gevşetilmiş sınır kontrolleri yapılıyor. Bu kontroller, 15 Haziran'da kaldırılacak. Geçişlerde ise herhangi bir izin, belge ve COVID-19 testi sonucu talep edilmiyor.

Belçika-Almanya arasındaki sınır kontrolleri de 8 Haziran'a kadar devam ediyor. Buradaki geçişlerde de herhangi bir izin, belge ve virüs test sonucu istenmiyor.

Hollanda-Almanya arasındaki geçişler açık olup, dönem dönem yapılan kontrollerde seyahat nedeni soruluyor. Vatandaşlardan burada da herhangi bir izin, belge ve COVID-19 test sonucu talep edilmiyor.

Almanya’nın komşu ülkeleri Danimarka, Avusturya, Hollanda, İsviçre ve Fransa ile mayısta gevşetilen geçiş kontrolleri, 15 Haziran'da tamamen kaldırılacak.

Belirli saatlerde geçiş izni

Bakanlar Kurulunca 2 Haziran'da alınan karar doğrultusunda, 26 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin yanı sıra İngiltere, İzlanda, Norveç, İsviçre ve Liechtenstein’a yönelik seyahat uyarıları da kaldırılmış bulunuyor.

Bu ülkelerin yanında Lüksemburg’dan geçecek vatandaşlar için de herhangi bir sınır kontrolü istenmiyor.

Almanya-Avusturya arasındaki geçişlerde gevşetilmiş sınır kontrolleri yapılırken, bu kontroller 15 Haziran'da kaldırılacak. Buradaki geçişlerde de herhangi bir izin, belge ve COVID-19 test sonucu talep edilmiyor.

Avusturya-Macaristan arasındaki geçişlere ise belirli saatlerde izin veriliyor. Hegyeshalom (Avusturya), Rajka (Slovakya) ve Tornyiszentmiklós (Slovenya) sınır kapılarından her gün 20.00-12.00'de geçiş yapılıyor.

COVID-19 test sonucu talep edilmiyor

Transit geçiş sırasında en kısa sürede Macaristan sınırlarının terk edilmesi istenirken, belirlenmiş rotada seyahat edilmesi zorunlu tutuluyor.

Mazeret belirtilen hallerde ise belirlenmiş benzin istasyonları ve dinlenme tesislerinde durulması mümkün oluyor. Bu kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulanıyor. Buradaki geçişlerde de herhangi bir izin, belge ve COVID-19 test sonucu talep edilmiyor.

Avusturya-Slovenya arasında geçişler de açık, Türk vatandaşlarına aynı günde ülkenin terk edilmesi şartıyla transit geçiş izni veriliyor.

Slovenya-Hırvatistan arasında da geçişler açık, geçişlerde herhangi bir izin, belge ve COVID-19 test sonucu istenmiyor.

Sırbistan-Bulgaristan arasında da geçişler açık bulunuyor

Macaristan-Sırbistan arasında da geçişler açık ve olup belge, izin ve COVID-19 test sonucu talep edilmiyor.

Transit geçiş sırasında en kısa sürede Sırbistan sınırlarının terk edilmesi istenirken, zorunlu olması halinde belirli benzin istasyonları ve dinlenme tesislerinde duraklama yapılıyor. Bu konuda sınırlarda bilgilendirici broşür dağıtılıyor.

Sırbistan-Bulgaristan arasında da geçişler açık bulunuyor. Fakat Bulgaristan’a girişte vatandaşların transit geçiş yapılacağına, Bulgaristan’daki salgın durumuyla ilgili bilgi sahibi olunduğuna ve bütün sorumluluğun üstlenildiğine dair bir belgeyi doldurmaları gerekiyor.

Vatandaşlar bu belgeye "www.ytb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek. Burada da vatandaşlardan herhangi bir test sonucu talep edilmiyor.