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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Iraklı mevkidaşına tebrik telefonu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak’ın yeni Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i yeni görevinden dolayı kutladı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Iraklı mevkidaşı Fuad ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Çavuşoğlu görüşmede, yeni görevi dolayısıyla Fuad Hüseyin'i tebrik etti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu fuad hüseyinSon Güncelleme: 7 Haziran 2020 Pazar 04:32
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