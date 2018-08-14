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TBMM Başkanı Yıldırım: Türkiye ekonomik dayatmalara kapalıdır

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin siyasi hesaplarla yapılan ekonomik dayatmalara kapalı olduğunu, dost, hasım herkesin bunu böyle bilmesi gerektiğini söyledi.

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TBMM Başkanı Yıldırım: Türkiye ekonomik dayatmalara kapalıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, 10. Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'de bulunan büyükelçilerle Çankaya Köşkü'nde kahvaltıda bir araya geldi.

TBMM Başkanı Yıldırım, döviz kurundaki dalgalanmanın ekonomik değil siyasi olduğunu söyledi.

Yıldırım, "Gazi Meclis olarak hükümetimizin ihtiyaç duyduğu her türlü düzenlemeyi, parti ayrımı gözetmeksizin milli şuur içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha buradan ilan ediyorum." dedi. 

'Tutarlı bir noktaya gelmesi gereken ise Amerikan yönetimidir'

Yıldırım çözüm için tek yolun, bir takım asimetrik hamleler ve hasmane söylemlerle Türkiye'yi hizaya getirmeye çalışma sevdasından kurutulunması olduğunun altını çizdi.

Yıldırım, "Amerikan yönetimi birtakım sözlerle, söylemlerle, yaptırımlarla Başkanın sorumsuz tweetleriyle istediğini yaptırmaya çalışmak yerine, yasalarımıza saygı çerçevesinde çözüm aramalıdır. Halen çözüm fırsatı olduğunu, çözüm için konuya suhuletle yaklaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda ilk adımı atması ve tutarlı bir noktaya gelmesi gereken ise Amerikan yönetimidir." dedi.

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