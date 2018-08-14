AK Parti Türkiye'nin son 17 yılına damgasını vurdu

Adalet ve Kalkınma Partisi kurulduğu 14 Ağustos 2001'den bu yana 2 Cumhurbaşkanı, 4 başbakan çıkardı. Girdiği tüm seçimlerde birinci olan AK Parti son 17 yıla damgasını vurdu.

Bu güne kadar 6 genel, 3 yerel seçim kazandı. 3 referandum ve 3 Cumhurbaşkanı seçiminde de seçmen "AK Parti" dedi.

28 Şubat post modern darbesi Türkiye'yi farklı mecralara sürüklemişti. Koalisyonlar, siyasi çalkantılar ve ekonomik kriz, halkı arayışa itti.

Refah Partisi kapatılmış yerine Fazilet Partisi kurulmuştu. Ancak Fazilet'in de kaderi aynı olunca, Ankara'da yenilikçi bir hareketin ayak sesleri duyulmaya başladı.

Tek başına iktidar

Ve takvimler 14 Ağustos 2001'i gösterdiğinde AK Parti kuruldu. Adalet ve Kalkınma Partisi, ilk sınavını kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de verdi. Yüzde 34,28'lik oy alan AK Parti, tek başına iktidar oldu, parlamentoda 363 sandalye kazandı.

İkinci sandık galibiyetini 2004’teki yerel seçimlerde aldı. Halk, yüzde 40,2 ile yerel iktidarı da AK Parti’ye verdi. AK Parti'nin, seçimdeki en yakın rakibi CHP ile arasında 20 puan fark vardı.

2007 genel seçimlerine, e-muhtıra, Cumhuriyet mitingleri ve Meclis'teki 367 tartışmasında Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararın gölgesinde gidildi. Ancak AK Parti yüzde 46,58 oy almayı başardı.

Recep Tayyip Erdoğan halkın seçtiği ilk Cumhurbaşkanı oldu

Referandumlarda da seçmenden büyük destek aldı. AK Parti’nin teklifi olan cumhurbaşkanının halk tarafından seçilip seçilmemesi yönünde yapılan referandumda, anayasa değişikliği yüzde 69 ile kabul edildi.

2009’daki yerel seçimlerde AK Parti yüzde 38,6 ile yine ipi göğüsledi. Halk, 2010’daki referandumda yüzde 57,88’lik oranla "Evet" diyerek, AK Parti’nin önerilerini kabul etti.

2023 hedeflerine adım adım

2011’deki genel seçimlerde ise Türkiye, yüzde 49,83’lük oranla AK Parti’ye tarihi bir destek daha verdi ve 2023 hedeflerinin yolunu açtı.

Gezi olayları ve FETÖ’nün 17-25 Aralık darbe girişimlerinin gölgesinde gidilen 2014 yerel seçimlerinde, sandıktan yine AK Parti çıktı. İktidar partisinin oy oranı yerelde yüzde 45,5’i buldu.

10 Ağustos 2014’teki Cumhurbaşkanı seçiminde Türk siyasi tarihinde bir ilk gerçekleşti. Muhalefetin çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu ve HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’a karşı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 51,79’luk oranla ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi. Böylece Türkiye’de ilk defa halkın seçtiği bir Cumhurbaşkanı göreve geldi.

10'uncu defa sandıktan birinci çıktı

AK Parti'nin, onuncu sandık yarışı, 7 Haziran 2015 seçimiydi. O seçim öncesi çözüm sürecine yönelik sabotajlar, 6-8 Ekim olayları ve çok sayıda tartışma gündemdeydi. Buna rağmen halkın yüzde 40,9’unun oyunu alan AK Parti, tek başına iktidara gelemese de onuncu defa sandıktan ilk sırada çıkmayı başardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koalisyon hükümeti kurulamaması ve Meclis'ten de bir seçim kararı alınamaması sonrasında "seçimlerin yenilenmesi" kararını verdi.

Seçmen, yeni sistem için anayasa değişikliğine "evet" dedi

Aynı yıl ikinci kez sandık kuruldu. AK Parti, bu seçimde yüzde 49,50 oy alarak tek başına iktidar oldu. 15 Temmuz 2016'da Türkiye hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Darbe girişimi püskürtüldü, demokrasi galip geldi. AK Parti iktidarı, bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da sistem değişikliği için düğmeye basmıştı. 16 Nisan 2017 Pazar günü Türkiye yeni sistem için sandığa gitti. Referandumda yüzde 51,41 ile yeni sisteme "evet" dedi, Türkiye.

Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı oldu

Halkoylamasıyla birlikte, AK Parti'de değişim başladı. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemi nedeniyle Erdoğan, 33 ay aradan sonra kurucusu olduğu partiye yeniden üye oldu.

Ve AK Parti son zaferini 24 haziran 2018'de aldı. Türkiye o gün iki önemli karar verdi. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52,59 oy alırken, 27'nci dönem milletvekili genel seçimlerinde Türkiye yüzde 42,56 ile yine "AK Parti" dedi.

Kaynak: TRT Haber