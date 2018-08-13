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Amerikan-Türk Konseyi’nden Trump’a ‘vergi’ tepkisi

Amerikan-Türk Konseyi, ABD’nin getirdiği ek vergilerin ticari olarak yersiz olduğunu, kararın Türk metaline dayalı iş yapan şirketlere ve çalışanlarına zarar vereceğini açıkladı.

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Amerikan-Türk Konseyinden Trumpa vergi tepkisi

Amerikan-Türk Konseyi (ATC), ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye hakkındaki vergi kararına tepki gösterdi.

Açıklamada, "ATC, ABD yönetiminin Türkiye'ye yönelik ilave çelik ve alüminyum vergisi kararından çok derin rahatsızlık duymaktadır. Bu vergiler ticari olarak yersizdir ve Türk metaline dayalı iş yapan ABD şirketlerine ve çalışanlarına zarar verecektir." ifadesine yer verildi.

Türkiye ve ABD arasındaki ticari ilişkilerin tarihsel olarak karşılıklı saygı ve iş birliğine dayalı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "ATC, Trump yönetiminden ticari savaşa dönüşen bu gerginliği tekrar gözden geçirmesini rica ediyor." denildi.

Açıklamada iş dünyasından hükümetlerle ilişkilerde ortak noktaların bulunması adına çağrı yapması istendi.

Türkiye'nin yeni ekonomik yaklaşımının açıklandığı saatlerde Amerikan Başkanı Trump bir kez daha Twitter üzerinden mesaj vermiş, Türkiye'ye yönelik çelik ve alüminyum ithalatında vergilerin iki kat artırıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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