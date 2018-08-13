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TSK Münbiç'te 29. devriye görevini gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Fırat Kalkanı Harekat alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 29. devriye görevi icra edildi.

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TSK Münbiçte 29. devriye görevini gerçekleştirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Fırat Kalkanı Harekat alanıyla Münbiç arasındaki hatta devriye faaliyetlerini sürdürüyor.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, Fırat Kalkanı Harekt alanı ile Münbiç arasında kalan hatta 13 Ağustos 2018 tarihinde 29’uncu koordineli/bağımsız devriye faaliyeti icra edildi.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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