TBMM Başkanı Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığı iddialarını değerlendirdi

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı kim olacak? Siyasette gözler bu sorunun cevabına çevrildi. O isim henüz açıklanmadı ama kulislerde en çok Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adı geçiyor.

Çin, Kırgızistan ve İran temaslarını tamamlayan Binali Yıldırım, dönüş yolunda Habertürk'e konuştu.

"Kader çizgimizden kaçış yok"

Yıldırım, yeni sistemin ilk bütçe görüşmelerine başkanlık edeceğini hatırlattı. Dönüş yolunda adaylığı ile ilgili net bir şey söylemeyen Yıldırım, "Kader çizgimizde ne varsa onu göreceğiz, bundan kaçış yok. Tabii ki her görevin kendine has farklı bir tatmin düzeyi var. Evdekiler için bu gelişmeler sürpriz oldu diyebilirim. Ev içi istişareye önem veren birisiyim. Ancak bir karara varınca, herkes her zaman arkamda olur, asla yalnız kalmam. Ömrü, icraatlarla geçmiş bir insanım." dedi.

"Talep eden olmadım"

Binali Yıldırım'a siyasi kariyerinde "aranan ve istenilen adam" olduğu da hatırlatıldı. Bundan mutluluk duyduğunu söyleyen Yıldırım, "Talep eden olmadım" dedi.

Yıldırım, "Bazen nefsimize ağır gelse de memleket meselesi deyip her şeyi bir kenara bırakmalıyız, bunu herkes yapabilmeli diye düşünüyorum. Ben ömrü hayatımda makamların en yükseğinin, milletin gönlündeki makam olduğunu düşünüyorum; bakışım hep bu olmuştur. 3 sefer görevi bıraktım, 4 sefer göreve tekrar döndüm. Hiçbir hayal kırıklığı, umutsuzluk yaşamadım. Millet bize fırsat ve imkan verirse çalışırız, tamam derse de orada da bırakmasını biliriz." diye konuştu.

TRT Haber