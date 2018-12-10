Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'na tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı'nın, Dünya Kulüpler Şampiyonu olması dolayısıyla, Vakıfbank Spor Kulübü Başkanı Osman Demren'e tebrik telgrafı gönderdi.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde Brezilya ekibi Minas'ı 3-0 yenerek şampiyon oldu.

VakıfBank, üst üste ikinci, toplamda da üçüncü kez dünyanın en büyüğü oldu. Son altı Dünya Şampiyonası'nda üç kez (2013, 2017, 2018) şampiyon olan sarı-siyahlılar, bu kupayı en çok kazanan Türk takımı unvanını aldı.

Kaynak: TRT Haber