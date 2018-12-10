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Ankara'da sürpriz Kılıçdaroğlu-Akşener buluşması

CHP ve İyi Parti'de ittifak arayışları sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Cumartesi akşamı görüştü.

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Ankarada sürpriz Kılıçdaroğlu-Akşener buluşması

Muhalefetin ittifak arayışında gözler Kılıçdaroğlu ve Akşener görüşmesindeydi. İki liderin geçen hafta bir araya gelmesi bekleniyordu. Ancak o görüşme ertelenmişti.

Beklenen görüşme sürpriz bir şekilde hafta sonu gerçekleşti. Kılıçdaroğlu ve Akşener, Cumartesi akşamı bir araya geldi.

Görüşmede Ankara başta olmak üzere kritik illerde kimlerin aday gösterileceği ele alındı.

Toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ile Oğuz Kaan Salıcı'nın listeler üzerindeki çalışmalarını kısa süre içinde tamamlaması kararlaştırıldı. Bu çalışmalar sonrası listelere son şekli verilecek. 

Liderlerin görüşüne sunulacak listeler üzerinde son değerlendirme yapılacak ve kamuoyuna açıklanacak.

Kaynak: TRT Haber

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