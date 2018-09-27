TBMM Başkanı Yıldırım: Cumhurbaşkanımız kapıları kapatmış gibi gözükmüyor

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı. Yıldırım, MHP'nin af teklifini değerlendirdi. Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız kapıları kapatmış gibi gözükmüyor." dedi. MHP'nin teklifi, Meclis'in açılmasının ardından en kısa sürede gündeme alınacak.

Cumhurbaşkanımız kapıları bu sefer kapatmış görünmüyor

Yıldırım, teklifin komisyonda enine boyuna müzakere edileceğinin altını çizdi. "Detaylara girildikçe yeniden şekillendirilebilir." dedi.

Yıldırım, "Afla ilgili sayın Cumhurbaşkanımız kapıları bu sefer kapatmış gibi gözükmüyor. Biliyorsunuz geçmişte yapılan aflarda kapsam çok genişlemiş. Çok genişleyince kamu vicdanı rahatsız olmuş, beklenen fayda sağlanamamış. Detaylara dikkat etmekte yarar var. İşte organize suçlar, onların sınırı nereden çizilecek, bakmak gerekiyor." diye konuştu.

"ABD'nin üç önemli adımı atması gerekiyor"

Meclis Başkanı Yıldırım Türkiye-ABD ilişkilerini de değerlendirdi. ABD'nin Türkiye'yi kazanması için "FETÖ, YPG ve Hakan Atilla" konularında adım atılmasını istedi.

"ABD'nin YPG/PYD/PKK unsurlarıyla DEAŞ'da artık bittiğine göre ilişkiyi kesmesi lazım. Dostunu ve düşmanını artık açık bir şekilde ortaya koyması lazım. Öte yandan bu FETÖ işini, Halk Bankası işini, Hakan Atilla işini ve diğer sıradakileri. Bunlarla ilgili yeni bir sayfa açmak gerekiyor."

"Bir sıkıntı yaşıyoruz ama üstesinden geleceğiz"

Ekonomideki gelişmelerle ilgili de görüşlerini dile getiren Binali Yıldırım, "Elimizi kolumuzu bağlamayız, üretici insan kaynağımız var." diyerek iyimser konuştu:

"Bir sıkıntı yaşadığımız sır değil, bir sıkıntı yaşıyoruz. Geçmişte de yaşadık, üstesinden geldik. Bu sefer de üstesinden gelecek potansiyelimiz var, kabiliyetimiz var."

Kaynak: TRT Haber