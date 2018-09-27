Siyasi partilerde kamp dönemi başladı AK Parti 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretinin ardından yapılacak. CHP bugün Abant'ta kampa girdi, MHP'de de yarın Kızılcahamam'da kampa girecek. Kamplarda ilk gündem maddesi ise yerel seçim olacak.

AK Parti, 5 Ekim'de Kızılcahamam'da kampa girecek

AK Parti'nin 27. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı 5 ile 7 Ekim tarihleri arasında yapılacak. 4 yıllık Afyonkarahisar kamplarının ardından bu kez adres Kızılcahamam olacak. Kampta masadaki en önemli başlık yerel seçim. AK Parti, kampa kadar adaylarını belirlemeyi planlıyor.

Değerlendirme toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya dönüşü yapılacak

Toplantıda son anketler değerlendirilecek ve adayların izleyeceği yeni stratejiler belirlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD ve Almanya ziyaretinin ardından düzenlenecek kampta başta Türkiye-ABD ilişkileri olmak üzere dış politika ile ilgili başlıklar da değerlendirilecek.

CHP Abant'ta kampa girdi

CHP ise Meclis açılmadan hemen önce tam kadro Abant’ta kampa girdi. 3 gün sürecek kampın açılış konuşmasını Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu yapacak. CHP'de de toplantıların ana gündem maddesi yerel seçim. Hangi isimlerin belediye başkanlıkları için aday olacağı Abant'ta ele alınacak. Programın ilk bölümünde CHP Grup Başkanvekillerinin yasama faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme yapması bekleniyor. İlgili Genel Başkan Yardımcıları da yerel seçim, ekonomi ve dış politikadaki gelişmelerle ilgili sunum gerçekleştirecek.

MHP'de gündem seçim ve af

MHP'de parti yöneticileri ve milletvekilleri Kızılcahamam'da buluşacak. 3 gün sürecek kampın açılışında Genel Başkan Devlet Bahçeli kürsüde olacak. Kampta, yerel seçimlerde ittifak konusu, af teklifi, yeni dönem yasama çalışmaları ve ekonomi gibi başlıklar değerlendirilecek.

Kaynak: TRT Haber