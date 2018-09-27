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Hükümetten EURO 2024 kararına ilk yorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, EURO 2024 kararını değerlendirdi. Kasapoğlu, "Gençlerimizle yürümeye devam edeceğiz. Kaybettiğimiz bir şey yok." dedi.

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Hükümetten EURO 2024 kararına ilk yorum

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.

İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA’nın kararını değerlendirdi. Gençlerle yürümeye devam edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, “Kaybettiğimiz bir şey yok.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: TRT Haber /AA

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