İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı.

TBMM Başkanı Şentop, Ekrem İmamoğlu’nu telefon ile arayarak tebrik etti.

Şentop ayrıca Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "23 Haziran seçimleri, Türkiye’nin demokratik olgunlukla ve milli iradenin bir kez daha tezahürüyle sonuçlanmıştır. Demokrasi, milli iradenin sağlıklı ve eşit şartlarda tecelli etmesiyle, bu konuda tereddüte asla yer vermeyecek açık ve şeffaf seçimlerin yapılmasıyla varolur. Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor; İstanbul’a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum." dedi.

Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu’nu tebrik ediyor; İstanbul’a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. — Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) June 23, 2019

Kaynak: TRT Haber