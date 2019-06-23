İstanbullular, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar geldi.
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Gelen sonuçların ardından Sadi Güven YSK Genel Merkezi önünde basın açıklaması yaptı.
Güven'in açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:
"Yenileme seçimi sonuçlanmıştır. Seçim sükûnet içinde gerçekleşmiştir.
"Resmi olarak sistemimizde taranan sandık sonuç sayısı yüzde 65 civarında, 19 bin 910 sandık taranmış vaziyette. Seçim sonuçları en kısa sürede vatandaşların incelemesine açılacaktır."
"İtiraz süreci var. İtiraz süreçleri bittiğinde, mazbata hak edene teslim edilecektir."
YSK Başkanı Sadi Güven açıklama yapıyor. https://t.co/I7Yo4CKUYS— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2019
Kaynak: TRT Haber