İstanbullular, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar geldi.

DETAYLI SEÇİM SONUÇLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonuçların ardından Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi sonuçlarının İstanbul'umuz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Milli irade bugün bir kez daha tecelli etmiştir. Gayrı resmi sonuçlara göre seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 23, 2019

"Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz"

"Bundan önce olduğu gibi önümüzdeki süreçte de demokrasiden, hukukun üstünlüğünden, ülkemizin barış, refah ve istikrarından taviz vermeden, Cumhur İttifakı'nın ilkeleri çerçevesinde, birlik ve beraberlik içinde, 2023 hedeflerimize yürüyeceğiz."

"Türkiye'nin tüm iç ve dış meselelerine titizlikle eğilmeye devam edeceğiz"

"Bu ay sonu gerçekleştirilecek G-20 Zirvesi, Çin ziyareti ve ardından Güney Avrupa ve Balkanlar Zirvesi başta olmak üzere, Türkiye'nin önündeki tüm iç ve dış meselelere, milli menfaatlerimiz doğrultusunda titizlikle eğilmeye devam edeceğiz."

Kaynak: TRT Haber