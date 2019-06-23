31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 6 Mayıs'ta verdiği, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi ve CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının iptali" kararı üzerine, İstanbullular sandık başına gitti.

Seçimde, Cumhur İttifakı'nın (AK Parti) adayı Binali Yıldırım, Millet İttifakı'nın (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi'nin adayı Mustafa İlker Yücel yarıştı.

YSK kararına göre, İstanbul'da saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00 itibarıyla sona erdi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, sandıkların yüzde 99,37'si açıldı. Buna göre, oyların yüzde 54,03'ünü alan Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ise oyların yüzde 45,09'unu aldı.

Saadet Partisi Adayı Necdet Gökçınar yüzde 0,55, Vatan Partisi Adayı Mustafa İlker Yücel ise yüzde 0,17 oy aldı.

Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'na tebrik

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçimlerin sonuçları ile ilgili yasağını kaldırdığını hatırlattı.

"Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu seçim kampanyası boyunca bizimle beraber yoğun bir çalışma içine giren, elinden gelen bütün gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarına, bizi dinleyen, projelerimizi, vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbul’umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum.

Seçim demek, demokrasi demektir. Bu seçimler de Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde, kusursuz işlediğini bir kez daha ortaya koymuştur. Elde edilen sonuçlar tabii ki kesin olarak daha sonra açıklanacaktır."

Bu sonuçların İstanbul'a, İstanbul'un geleceğine hayırlar getirmesini dileyen Yıldırım, "Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbul'a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek 5 yıl için kadınlarımız, çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu: Bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun

Millet İttifakı'nın Adayı Ekrem İmamoğlu da, sonuçların gelmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

İmamoğlu şöyle konuştu:

"Öncelikle bugünkü 23 Haziranda yaptığımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi ve tabii ki anlamlı bu seçimin en önemli ifadelerinden birisi de Türkiye'nin demokrasi sürecine olacak olan katkısıydı. Her iki vasfıyla ülkemize ve dünya kenti İstanbul’umuza bugünkü seçimin neticeleri hayırlı olsun, hayırlara vesile olsun.

Halkımıza, İstanbullu hemşehrilerime minnet duygularımı iletiyorum. Sizler Türkiye'nin demokrasi itibarını tüm dünyanın gözleri önünde korudunuz ve Türkiye'yi yakın coğrafyadaki bazı ülkelere benzetme gayretinde olan dünya ülkelerine de işin aslını öğrettiniz. Yüzyılı aşan demokrasi geleneğimize milletçe sahip çıktınız, teşekkürler İstanbullu hemşehrilerim."

Oy teşhiri yapmaktan toplam 124 kişiye işlem yapıldı

Oy pusulası fotoğrafı çekmekten, beraber veya başkasının yerine oy kullanmaktan, telefonla kabine girmekten, oy teşhiri yapmaktan toplam 124 kişiye işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, kent genelinde devam eden oy kullanma işlemleri sırasında, oy pusulası fotoğrafı çekmekten 45, tartışma ve münakaşa çıkarmaktan 26, beraber oy kullanmaktan 10, başkasının yerine oy kullanmaktan 3, silah kanununa muhalefetten 5, tehdit ve hakaretten 5, telefonla kabine girmekten 16, oy teşhiri yapmaktan 5 ve siyasi içerikli kıyafetler giymek, alkol kullanmak ve sandık başlarında slogan atmak gibi genel muhalefetten 9 kişi olmak üzere 124 kişiye adli ve idari işlem yapıldı.

İşlem yapılan şüphelilerin tamamının ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

Ekrem İmamoğlu'nun sandığından CHP çıktı

İmamoğlu'nun oy kullandığı Beylikdüzü'ndeki Haldun Taner İlkokulundaki 1382 numaralı sandıkta sayım işlemi tamamlandı.

Buna göre, sandıktaki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için verilen oylardan 242'sini Ekrem İmamoğlu, 62'sini AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım aldı.

Oyların 3'ü ise geçersiz sayıldı.

Aynı sandıkta 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu 243, Binali Yıldırım 60 oy almış, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.

İl Seçim Kurulu Başkanı Öner, kalp spazmı geçirdi

İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı Ziya Bülent Öner'in, dün gece evinde kalp spazmı geçirdiği ve kaldırıldığı özel bir hastanede anjiyo olduktan sonra gözlem altına alındığı belirtildi.

Bağcılar'daki Medipol Hastanesi'ne götürülen Öner'e anjiyo yapıldığı, daha sonra gözlem altına alındığı ve tedavi altına alınan Öner'in durumunun da iyi olduğu ifade edildi.

Bu arada anjiyo olan Öner'in yerine başkan olarak İstanbul İl Seçim Kurulu üye hakimlerinden Fatma Nilgün Uçar'ın vekaleten atandığı öğrenildi.

Kaynak: TRT Haber / AA