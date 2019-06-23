İstanbullular, 5 yıl boyunca görev yapacak Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek için oy kullandı. Yüksek Seçim Kurulu'nun yayın yasağını kaldırmasının ardından ilk sonuçlar gelmeye başladı.

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İlk sonuçların ardından Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım açıklama yaptı.

Cumhur İttifakı İstanbul adayı Binali Yıldırım: Şu an itibarıyla seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.https://t.co/bdyhMm8plL pic.twitter.com/GtUY3RN4cG — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 23, 2019

Yıldırım'ın açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Şu an itibarıyla seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Yoğun bir çalışma içerisinde elinden gelen tüm gayreti gösteren yakın çalışma arkadaşlarıma, teşkilat mensuplarına ve bizi dinleyen İstanbulumuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda aileme de bu vesileyle teşekkür ediyorum.

"İstanbulluların yararına her türlü işe destek vereceğimizin bilinmesini istiyorum"

Seçim demek demokrasi demektir. Bu seçimlerle Türkiye'de demokrasinin en iyi şekilde usulsüz işlediği bir kez daha ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar kesin olarak tabi daha sonra açıklanacaktır. Bu sonuçların İstanbulumuzun geleceğine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediuyorum. Ekrem İmamoğlu arkadaşımızın İstanbulumuza güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Seçimlerin gelecek 5 yıl için kadınlarımız çocuklarımız ve bütün İstanbul'da yaşayan 15 milyon için hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ediyorum.

Kaynak: TRT Haber