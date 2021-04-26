TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te "İkinci Karabağ Savaşı ve Ermenistan’ın Savaş Suçları Paneli"nde konuştu.

Şentop, "Ermenistan ve Ermeni diasporasının, 'Büyük Ermenistan' hayaline kapılarak Ermenileri sözde 'soykırım' iddialarıyla Türkiye'ye yönelik nefret duygularıyla tahrik etmelerinin bir sonucu olarak, bölgesel istikrarsızlığın müsebbibi oldukları aşikardır" dedi.

"ABD Başkanı'nın açıklaması hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır"

Biden'ın 1915 olayları açıklamasına da şu sözlerle tepki gösterdi:

"İlmi, tarihi hiçbir yeni bulgu, yeni hiçbir değerlendirme yoktur. Değişen tek şey siyasi karardır. ABD Başkanı'nın sözde 'soykırım' açıklaması; hukuku, siyasi ve tarihi birikimini hiçe sayan bir açıklamadır. Bu, ABD'nin evrensel hukuk ve bilimle çelişkisini ortaya koyduğu gibi, Türkiye ve ABD arasındaki insan haklarına, hukukun üstünlüğüne ve karşılıklı dostluğa dayalı ilişkilerine zarar verecek mahiyette bir açıklamadır. ABD Başkanı'nın hukuken hiçbir mesnedi olmayan açıklamasının Türkiye'ye zararı yoktur. Türkiye bugün çok daha güçlüdür. Dünyada ve bölgesinde çok daha etkilidir."

"Tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddediyorum"

TBMM Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü.

"TBMM Başkanı olarak, devletimize, milletimize, tarihimize yapılan bu büyük iftirayı reddediyorum. Hele hele tarihi, hatta bugünü ayrımcılık, ırkçılık, soykırım, ülke dışında insanlığa karşı suçlarla sabıkalı olan ülkelerin yetkililerinin Türkiye hakkında konuşurken çok daha dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak isterim."

Şentop, Meclis'ten bir kınama metnini çıkacağını da söyledi.