Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları sürüyor.

Bölgeden son durumu aktaran TRT Haber Muhabiri Bülent Çulcuoğu’nun yayını sırasında ÇNRA'la terör hedeflerini ateş altına aldı.



Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik Pençe operasyonları sürüyor. Terör hedefleri havadan ve karadan teker teker yerle bir ediliyor. Çok sayıda mağara, sığınak imha edildi. Silah ve mühimmat ele geçirildi. pic.twitter.com/m023S9vnLn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 26, 2021

Yayın sırasında patlama sesleri duyuldu. TRT Haber ekipleri ÇNRA atışlarının yapıldığı bölgeyi de görüntüledi. Peş peşe ateşlenen roketler terör hedeflerini imha etti.



Pençe operasyonları kapsamında Fırtına obüsü ve topçu birlikleri Metina ve Avaşin-Basyan’ı ateş altına alıyor.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bugün yapılan görüntülü paylaşımda da teröristlere ait çift girişli bir mağaranın bulunduğu ve imha edildiği belirtilmişti.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonları ile Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör temizliği yapan Kahraman Mehmetçik, bölgede PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.https://t.co/o0d9DfpcFZ#MSB #TSK pic.twitter.com/5d2dOgAdr0 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2021

Silah ve mühimmat ele geçirildi

Bölgede yapılan son arama-tarama faaliyetlerinde çoğu toprak altına gizlenmiş silah ve mühimmat ele geçirildi. 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet M16 Piyade tüfeği, 3 adet AK 47 Piyade tüfeği, 4 Yaesu sabit merkez telsizi, EYP yapımı için bol miktarda pil, elektrikli fünye, Doçka uçaksavar silahına ait komuta ünitesi ve ekranı, 2 kafa kamerası, 2 kod tablosu, örgütsel dokümanlar ve çeşitli yaşam malzemeleri ele geçirildi.

31 terörist etkisiz hale getirildi

23 Nisan saat 17.40'ta başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Hava Kuvvetleri deilk etapta 120 hedefi ateş altına almıştı. Komandolar 31 teröristi etkisiz hale getirmişti.

