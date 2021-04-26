Haber Giriş: 26 Nisan 2021 Pazartesi 16:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye Hindistan'a yardım etmeye hazır
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'a, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, Türkiye'nin Hindistan'a COVID-19'la mücadele kapsamında yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile görüştü.
Çavuşoğlu, mevkidaşına, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının tepe noktasına ulaştığı Hindistan'a "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, Türkiye'nin Hindistan'a yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Hindistan Koronavirüs Mevlüt Çavuşoğlu
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